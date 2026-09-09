Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos

El director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado esta mañana su dimisión del cargo en el marco de una jornada donde estaba previsto el anuncio de la remodelación del cuerpo policial.

Este miércoles estaban convocados todos los comisarios de los Mossos d’Esquadra. La hora, las 9 de la mañana. El motivo oficial, anunciar cambios en el cuerpo, nadie sabía de las intenciones de Trapero. De hecho, pocas pistas apuntaban este desenlace, aunque el ya exdirector general de Mossos había anulado su participación protocolaria en los actos organizados con motivo de la Diada.

La trayectoria de Trapero

El president Illa lo anunció en su campaña electoral: Si ganaba, rescataría a Josep Lluís Trapero como director general de Mossos, cargo que había ocupado durante la etapa del procés. Y así fue. Hombre visceral y con carácter, sectario, amigo de sus amigos y enemigo de los que no lo son, Trapero es defensor acérrimo de los suyos, siempre ha dado la cara por el cuerpo policial.

Mosso de barrio, de Santa Coloma de Gramenet, policía de calle, de ideas fijas, ha llegado a ser el segundo Major de los Mossos tras Joan Unió, ya retirado. Durante la etapa de Eduard Sallent al frente de los Mossos, Trapero quedó relegado a un segundo plano. Es ‘vox populi’ la mala relación entre Sallent y Trapero. Cuando Trapero llegó a la Conselleria de la mano de Nuria Parlon, Sallent dejó el cuerpo y pasó a la empresa privada.

Trapero puso a Miquel Esquius como máximo responsable de los Mossos y con el tiempo la relación entre Trapero y la consellera, que también es de Santa Coloma de Gramenet, se ha enturbiado hasta el punto de que esta mañana ha presentado su dimisión.

Ferran López

El sustituto de Trapero será Ferran López, que ha destacado por ser mediador en el 'procés'. También nacido en Santa Coloma de Gramenet, dio la cara por Trapero en el juicio contra él y estuvo al lado de Sallent cuando le necesitó. Hombre conciliador, tranquilo, respetuoso, estaba destinado en Madrid haciendo de puente entre el Ministerio de Interior y los Mossos, mejorando las relaciones con Cataluña.

En Madrid le respetan, le valoran y cuenta con una larga trayectoria como comisario al mando. Ferran López fue jefe de los Mossos durante la etapa del 155 y gozó de buenas relaciones con otros cuerpos policiales. Una trayectoria intachable la de Ferran López que dejará Madrid donde ya llevaba años viviendo.

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Otros cambios

El comisario y actual jefe de los Mossos Miquel Esquius, llega a su recta final y será sustituido por una mujer. Las quinielas hablan de la comisaria de Barcelona Montse Estruch y la de Girona Silvia Catà.