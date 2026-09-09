Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Almería

La Junta de Andalucía activa el proceso para la demolición del hotel del Algarrobico tras veinte años

La Consejería de Ordenación del Territorio abre el expediente para el restablecimiento de la legalidad en el término municipal de Carboneras (Almería) en ejecución del convenio firmado con el Gobierno de España

Vista general del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería)

Vista general del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) / MARIAN LEON / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Alonso

Sevilla

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo para la demolición del hotel del Algarrobico 20 años después de la paralización de las obras. Una vez que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acordado la suspensión de la licencia que se le concedió a la promotora en 2003, el Gobierno autonómico ha iniciado el expediente para el restablecimiento de la legalidad territorial. Es decir, la demolición del edificio y la recuperación de los suelos protegidos. La medida se debe ejecutar en colaboración con el Ejecutivo central con un reparto de costes y trabajos que está recogido en el convenio firmado entre ambas administraciones.

La Junta de Andalucía basa su actuación en la Ley 7/2021 conocida como la Lusta que da competencias a la comunidad autónoma cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio como es la ejecución de este gran edificio en una zona protegida del litoral almeriense.

Noticias relacionadas

El expediente toma como punto de partida un informe de la Inspección de Ordenación del Territorio que fija como actuaciones inmediatas el desmantelamiento de los servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos para "recuperar los valores que justificaron su especial protección".

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres
  2. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  3. Belén Fernández, candidata socialista a la alcaldía de Cáceres en 2027: 'Mi proyecto se ha hecho en la calle, no en un despacho
  4. Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
  5. La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas
  6. Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
  7. La divertida boda del alcalde de Jerez de los Caballeros: así fue el 'sí, quiero' de Raúl Gordillo y Shiray Aurora
  8. El Ayuntamiento de Guadalupe suspende los fuegos artificiales de la víspera del Día de Extremadura

Sigue activo un incendio en Arroyomolinos de Montánchez tras desactivarse el nivel 1

Sigue activo un incendio en Arroyomolinos de Montánchez tras desactivarse el nivel 1

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

Vuelta al gimnasio tras el verano: ¿cómo recupera Plasencia su rutina?

Vuelta al gimnasio tras el verano: ¿cómo recupera Plasencia su rutina?

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre
Tracking Pixel Contents