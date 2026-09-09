Mazón volverá a declarar en la comisión de la dana del Congreso el 21 de septiembre

Los diputados de los grupos de izquierda en la comisión de la dana del Congreso querían que fuera cuanto antes. Y así será. El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tendrá que declarar por segunda vez ante los parlamentarios. La mesa de la comisión, presidida por la socialista valenciana Carmen Martínez, ha aprobado la comparecencia del exdirigente 'popular' para el próximo 21 de septiembre.

La mesa ha señalado para dicho lunes la comparecencia tanto de Mazón como del ex secretario autonómico de Emergencias, Emlio Argüeso, el 'número dos' al frente de la gestión de emergencias en la dana, investigado en la causa judicial, que no acudió en enero por encontrarse de baja médica.

Mazón, todavía diputado del PP en Las Cortes Valencianas, ha acaparado los focos con el documento presentado la pasada semana en el juzgado de la dana donde analizaba los motivos de retraso en el envío de la alerta masiva a través del sistema ES Alert y se descargaba de cualquier responsabilidad sobre los fallecimientos producidos aquel fatídico 29 de octubre. A raíz de ello, los grupos del PSOE y Compromís-Sumar, que ostentan la mayoría en la mesa de la comisión, han decidido que el exjefe del Consejo comparezca de nuevo ante sus señorías.

El expresident comparecerá así en la recta final de las tareas de investigación de la comisión, que deben finalizar el próximo mes de noviembre para poder presentar las conclusiones en el plazo que marca la normativa. Todo coincidirá cerca del segundo aniversario de la tragedia que dejó 232 víctimas mortales y cientos de lesionados, el próximo 29 de octubre.

Desde que Mazón acudió a la Cámara Baja en noviembre de 2025, hace casi un año, ha habido novedades en el curso de la investigación que le salpican. Así, en su previsible comparecencia, a la que estaría obligado a acudir, el expresident no solo tendrá que responder por las dudas de los diputados surgidas a raíz de su escrito sino también, entre otras cosas, por los wasaps del grupo del Consejo que se conocieron en junio tras aportarlos la vicepresidenta Susana Camarero a la causa de la dana.

Las capturas evidenciaron que en la conversación de aquel día, solo intervinieron varios consellers, especialmente la consellera de Interior, Salomé Pradas, y otros como el de Territorio, Vicente Martínez Mus, o la de Industria, Nuria Montes y el jefe del Consejo apareció a primera hora de la mañana para dar instrucciones y pedir a los miembros del Gobierno valenciano que estuvieran "atentos" en lo relativo a la emergencia respecto a sus competencias y les instó a informar en detalle e "inundar de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y calma a la gente". El resto del día no intervino.

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Con todo, queda en el aire la petición de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, para fijar también las comparecencias de miembros del Gobierno central como el presidente, Pedro Sánchez, o ministros como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la de Defensa, Margarita Robles.