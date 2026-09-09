Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno ceutí insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Animalistas denuncian casos de maltrato animal por parte de migrantes en Ceuta

El Partido Animalista PACMA ha condenado este martes "con absoluta rotundidad" los presuntos casos de maltrato animal denunciados durante los últimos días en Ceuta y ha ampliado la denuncia presentada ante la Guardia Civil.

El partido alude a sucesos relativos a una oca y un delfín, y al testimonio de varias trabajadoras de la limpieza que apuntan haber hallado gatos "partidos por la mitad" y desmembrados desde el comienzo de la compleja situación migratoria en la ciudad autónoma, según ha informado en un comunicado.

Desde PACMA aseguran haber puesto en conocimiento de las autoridades todos los episodios de los que han tenido constancia y advierten de que continuarán denunciando cualquier nuevo caso.