Los socios elevan su malestar con Sánchez por los papeles de Ceuta y ERC pide dimisiones

Las revelaciones en los informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta desclasificados por el Gobierno han acentuado las críticas de los socios respecto a la gestión del Ejecutivo. Desde Podemos y ERC se han pedido directamente dimisiones, mientras que el PNV ha hecho equilibrios al cuestionar tanto la “falta de tensión” en las alertas emitidas por los servicios de inteligencia como la “correlativa laxitud de su recepción” por parte del Gobierno. Otros socios como EH Bildu y Coalición Canaria coinciden con la interpretación del Gobierno al considerar que las alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no se pueden considerar un aviso oficial ni fueron trasmitidas convenientemente.

El foco se pone principalmente en un mensaje de telefonía por parte de un agente del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. La víspera de la avalancha, se le trasmite que en “RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h" coincidiendo con la “fiesta del trono” en Marruecos. El diputado republicano Álvaro Vidal aprovechó una intervención en el pleno del Congreso este jueves para cargar contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, por no poder explicar la llamada del CNI posterior al mensaje que se recoge en el listado hecho público por Moncloa, sin transcripción. “En Reino Unido, Francia o Alemania este señor supongo que habría dimitido”, protestó.

El parlamentario republicano también tildó de incomprensible que “ningún miembro del Gabinete haya dimitido”. Tras elevar el tono por la falta de autocrítica del Ejecutivo, que en la gestión de esta crisis “no ha estado al nivel”, vaticinó que “la actitud que mantienen será fatal para su recorrido” marcando así cada vez más distancias con los socialistas. Desde Compromís, la diputada Àgueda Micó, coincidió en reclamar ceses animando a "empezar con el delegado del Gobierno en Ceuta". No obstante, concedió que “el CNI dio información al jefe de gabinete de un delegado de Gobierno y que creo que los protocolos no son los que deberían de ser".

Los nacionalistas vascos han visibilizado su malestar creciente con el Gobierno por su “inacción” durante el mes de agosto o su “timorata consideración con Marruecos”. El diputado Mikel Legarda, también en la tribuna del Congreso, censuró que tras las desclasificaciones el Gobierno “siga diciendo que todo se hizo razonablemente bien” cuando a juicio de su formación política “todo se hizo razonablemente mal”.

Interior sigue negando alertas

En Moncloa sostienen que “el propio CNI no emitió ninguna alerta formal y se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”. En este sentido inciden en que no se envió ningún “aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía”.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha incidido esta mañana en su versión sobre la falta de alertas previas. La titular de Defensa, Margarita Robles, quien venía apuntando lo contrario, se ha desmarcado del Gobierno con un mensaje de autocrítica. “Todos tenemos que aprender y sacar lecciones”, señaló en declaraciones a los medios, aun añadiendo que lo sucedido fue “un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa”.

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Fuentes parlamentarias socialistas rebajan los mensajes entre el CNI y la delegación del Gobierno en Ceuta al considerar que pueden ser rutinarios. "Había avisos, pero como todos los días, y se constató un incremento de entradas en los días anteriores, pero nadie previó algo de esa dimensión", sostienen.