Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis con la información disponible

El delegado de Gobierno en Ceuta asegura que no tuvo conocimiento del aviso del CNI y que fue un "comunicación informal"

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado que no tuvo conocimiento de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la convocatoria en redes para entrar de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio y que se trató de un "intercambio de comunicación informal" con un miembro de su gabinete.

Según se recoge en los documentos sobre la crisis migratoria desclasificados este miércoles, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.