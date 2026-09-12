Trump asegura que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las Malvinas sería un "desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas sería un "desastre potencial", aunque se ha mostrado confiado de que sería capaz de "resolverlo" en caso de solicitar su ayuda. En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca ha asegurado que las Malvinas son "muy interesantes" y actualmente hay dos países, el Reino Unido y Argentina, que están "enfadados" entre sí.

Consultado sobre la posibilidad de que este descontento desembocase en un nuevo conflicto bilateral, como el que ocurrió en 1982, el republicano ha afirmado: "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo".

Sobre este archipiélago situado en el Atlántico Sur, bajo administración del Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina, Trump ha mencionado que recordaba que cuando era niño los británicos "entraron y se apoderaron de ellas", pero que no sabía si ahora estarían dispuestos a hacer lo mismo, dados los problemas internos que enfrenta el país. "(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) hablamos de semanas en barcos".

Una intervención esperada

Las palabras de Trump parecieron ser dichas a pedido de Javier Milei, su aliado estratégico en el Cono Sur. "Estoy seguro de que me llamarán", señaló el magnate republicano. El Gobierno de ultraderecha desea su intervención mediadora, algo que no está en el horizonte de Londres. "El Reino Unido tiene algunos problemas con la inmigración, con la energía". Milei había señalado lo mismo hace más de una semana cuando abandonó su histórica posición anglófila y, en medio de la caída de las encuestas, decidió abrazar la causa Malvinas con la expectativa de una mejora en la opinión pública que hasta el momento no se ha verificado. Seis de cada 10 argentinos han considerado que el anarco capitalista obró de manera oportunista. Ahora, Trump vuelve a reavivar el tema, para un previsible beneplácito de un Milei que ha ofrecido construir una base naval en el extremo austral del país a pedido de EEUU:

El Gobierno argentino había reaccionado con dureza ante el avance de Sea Lion, un proyecto offshore en las islas que en abril de 1982 desataron un conflicto bélico. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration. La primera empresa es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias. Un decreto de Milei busca sancionar a más de 180 empresas vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. El ministro de Exteriores, Pablo Quirno, dijo que los procedimientos administrativos e inhabilitaciones alcanzarían nosoloo a las operadoras, sino también a su red de proveedores de servicios financieros, de seguros y accionistas.

Milei acaba de suspender el viaje a Londres que tenía programado para fines de octubre. Previamente, se había cancelado la "Argentina Week" que iba a organizar en Londres para atraer inversonres. La suspensión del viaje se comunicó después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, dijera ante el parlamento que será "implacable" en la defensa de los "kelpers", como los argentinos llaman a la población que vive en el archipiélago y que el presidente argentino calificó de "implantada", olvidándose de haber reconocido que podían ejercer el derecho a su determinación.

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El giro de Milei ha sido radical. Al asumir se dejó acompañar en su despacho por un retrato de Margaret Thatcher. En 2024, cuando las Malvinas no eran un tema para el anarco capitalista, invitó al exprimer ministro británico, Boris Johnson, al balcón de la sede del Ejecutivo, el mismo desde donde el 2 de abril de 1982 el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri era vivado por los argentinos que fueron a apoyar la ocupación militar del archipiélago austral. "En esa visita, el pedido de Milei a Johnson no fue por Malvinas, sino para que le gestionara un encuentro con Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, una agenda que consideró clave entonces para los intereses nacionales. Ahora, subido a la causa Malvinas y en medio de sanciones y denuncias a petroleras británicas, la foto con Jagger deberá esperar", ironizó el portal La Política Online.

Fuente: El Periódico