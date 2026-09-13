Rusia ataca con drones la frontera ucraniana con Polonia

Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo un ataque con al menos dos drones contra la región fronteriza con Polonia, incluido un aparato que ha impactado contra la locomotora de un tren civil que cubría un trayecto entre Kiev y Varsovia.

El otro dron ha impactado contra un camión cerca del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodin, "a unos 800 metros de la frontera polaca", ha explicado el portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, Dariusz Sienicki, en declaraciones al portal de noticias polaco Wirtualna Polska.

La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznitsia, ha apuntado que el ataque se produjo en la región de Volin, a dos kilómetros de la frontera, y que no hay ninguna persona herida. "El enemigo ha atacado la locomotora de un tren de pasajeros", ha explicado en un comunicado publicado en redes sociales.

Ukrzaliznitsia ha destacado que el sistema de alerta permitió avisar a los trabajadores del tren antes de que se produjera el ataque. "Supervisamos constantemente las amenazas aéreas para que los trenes puedan seguir funcionando y adoptar las mayores precauciones de seguridad posibles, para pasajeros y trabajadores", ha resaltado.

El camión ha quedado destruido, aunque el paso fronterizo como tal no ha resultado afectado, ha apuntado Sienicki. "El paso polaco-ucraniano de Dorohusk ahora mismo está operativo y el tráfico entre los dos países fluye con normalidad", ha explicado. Una portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galecka, ha asegurado que no hay ningún lesionado en el lado polaco de la frontera.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha explicado que los sistemas de defensa polacos detectaron una docena de drones a reacción 'Geran 5' rusos. "Nuestro espacio aéreo está protegido por F-16, helicópteros y aviones de alerta temprana Saab. No ha habido ninguna violación de nuestra frontera", ha asegurado Kosiniak-Kamysz en redes sociales.

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El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, ha advertido de que "el terror de (el presidente ruso, Vladimir) Putin" está "llamando directamente a la puerta de la UE y la OTAN". "Los bárbaros rusos están en vuestra puerta, queridos socios", ha añadido, antes de demandar más medias comerciales, diplomáticas y militares contra Moscú.

Fuente: El Periódico