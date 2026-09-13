Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Ceuta vuelve a acaparar las preguntas de la oposición al Gobierno en el próximo Pleno del Congreso La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes acaparará buena parte de las preguntas que la oposición dirigirá al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente. Los habituales tres interrogantes a los que suele enfrentarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada sesión de control no hacen referencia específica a la situación en Ceuta, pero se da por seguro que en alguna de ellas el asunto aterrizará en el debate.

Pradales cree que la crisis en Ceuta puede acabar con la legislatura "si no se cierra ya" El lehendakari, Imanol Pradales, ha vaticinado que la crisis en Ceuta por la entrada masiva de migrantes puede "acabar con la legislatura" si "no se cierra ya", por lo que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "enderezarla". "Es una crisis que ejerce de acelerador de una cuestión que está en la agenda social como es la migración, que alimenta a la extrema derecha. Por eso, creo que no es una crisis cualquiera", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo. Para Pradales, la legislatura española ya estaba en una situación "complicada" por las causas judiciales que salpican al entorno de Sánchez y al PSOE, y por el hecho de que "no ha habido ni un solo acuerdo entre las grandes fuerzas políticas" esta legislatura.

Aitor Esteban (PNV) apunta que Marruecos podría estar "chantajeando" al Gobierno El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que "el Gobierno está desbordado" tras la entrada de miles de migrantes a Ceuta y ha apuntado la posibilidad de que "Marruecos le esté chantajeando". En una entrevista en El Correo, Esteban ha afirmado también que, ante el próximo ciclo electoral, su partido no será "muleta ni del PP ni del PSOE", sino que defenderá Euskadi. Según ha reflexionado sobre la crisis de Ceuta, "viendo los documentos que se han desclasificado" del CNI, "aviso había" sobre esa posible entraba multitudinaria y el Ejecutivo "no midió bien", y "no se asumieron desde un principio las tareas con la coordinación y la atención necesarias".

Patxi López admite que Ceuta "está lejos de la normalidad" pero defiende que el Gobierno "reaccionó" El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido que la situación en Ceuta "está lejos de la normalidad" tras la crisis migratoria y ha defendido que el Ejecutivo actuó "en función de la información que tenía" en cada momento. "Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha afirmado López en una entrevista en el programa 'La Sexta Xplica' emitida este sábado.

Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta El miércoles 29 de julio había avisos del CNI y la Policía sobre un aumento de la presión migratoria, más una previsión de la Guardia Civil y otra del CNI sobre decenas de miles de seguidores de convocatorias en redes sociales para entrar en Ceuta, más análisis de la Guardia Civil y otro del CNI y otro de la Policía sobre efectos de una sentencia del Tribunal Supremo que proscribe las devoluciones en caliente de migrantes llegados por mar, más una previsión de relajación de la seguridad marroquí de la frontera por la Fiesta del Trono alauí, más predicción meteorológica de buena mar… Son datos suficientes como para poner nervioso a cualquier analista de seguridad, pero nada pareció provocar que el Gobierno opusiera medios con los que amortiguar la avalancha 24 horas después. Leer más

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada La Policía Nacional está procediendo esta mañana al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales. El desplazamiento de los migrantes ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar a la espera de lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona

El PP pedirá en el Senado la condición temporal de agentes de autoridad a los militares en Ceuta El PP ha anunciado este sábado que aprobará la próxima semana en el Senado una iniciativa para instar al Gobierno de España a otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta, reforzando así su capacidad de actuación y su protección jurídica ante la situación que continúa viviendo la ciudad. En un comunicado, el PP ceutí ha afirmado que la propuesta responde también a la legítima reivindicación de las asociaciones profesionales militares como ATME y UMT, después de las "emboscadas y ataques" sufridos por patrullas en barrios periféricos de Ceuta y en zonas próximas a la frontera.

La comunidad hindú de Ceuta cancela la procesión por la crisis migratoria La comunidad hindú de Ceuta, formada por unas 1.500 personas, ha realizado este sábado un llamamiento a la "unidad" después de haber tenido que cancelar la procesión de Ganesh como consecuencia de la crisis migratoria. En un comunicado, una de las cuatro comunidades que conviven en Ceuta junto a cristianos, musulmanes y hebreros ha señalado que afronta la festividad de Ganes "con un sabor agridulce".

Tres migrantes detenidos tras robar la compra a un hombre en Ceuta Tres migrantes marroquíes, de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, han sido detenidos este sábado por la Policía Nacional por haber robado la compra a un hombre a su salida de un supermercado. Los hechos se han producido a las 13:30 horas de hoy cuando el hombre portaba varias bolsas de comida de un supermercado y fue asaltado por tres migrantes en pleno centro de la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales. La víctima -un hombre de unos 60 años- fue auxiliada por un grupo de ciudadanos que advirtió la escena, ocurrida en las inmediaciones de la biblioteca pública Adolfo Suárez