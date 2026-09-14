Guerra de audiencias: la confrontación política de Vivas y Sánchez también en las pantallas

"Tenemos que ganar en audiencia". Así viven en Ceuta la batalla en las pantallas entre el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que coinciden cuyas entrevistas coinciden esta noche en el 'primer time' televisivo.

El presidente ceutí cuenta con el respaldo de cientos de personas congregadas en la plaza de los reyes de la ciudad para seguir, en pantalla gigante la intervención de Vivas en El Hormiguero, el programa de Antena 3. Según cuenta a EL PERIÓDICO ceutíes presentes en la concentración, la iniciativa - con música y fiesta en la calle- parte de un centenar de empresarios de la ciudad que quieren mostrar el respaldo a su alcalde y su gestión en la crisis que vive la ciudad desde los últimos días de julio. Un respaldo que también han mostrado decenas de personas -según imágenes que circulan en redes- en los exteriores de los estudios de Antena 3 en Madrid.

Pedro Sánchez, en 'El Intermedio'. / LaSexta

La entrevista al presidente en El Intermedio, de laSexta estaba prevista para las 22 horas de esta noche, según la agenda pública del Gobierno, pero comenzó minutos antes. La de Vivas, fijada para las 21:30 horas comenzó cuando el reloj se aproximaba a las 10 de la noche.

La confrontación política se hizo visible en las entrevistas pues ambos elevaron el tono de las acusaciones. Mientras Pedro Sánchez reconoció estar sorprendido por la actitud de Vivas, con el que dijo, siempre, como en la crisis de 2021, ha colaborado estrechamente en el marco institucional, ahora tiene una actitud irreconocible que, según el presidente, solo responde a un interés electoral del PP.

Vivas, por su parte, dirigió sus criticas al presidente y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la gestión y por la falta de medios para combatir la crisis pese a los que distintos avisos que, sostuvo, hubo por parte de diferentes organismos. "Los antecedentes inhabilitan la posibilidad de que yo confíe en Sánchez para defender a Ceuta; los antecedentes inhabilitan la posibilidad de que yo confíe en Sánchez para defender España", afirmó contundente.

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Cuando daban las 22:24 horas, la entrevista del presidente del Gobierno llegaba a su fin con una crítica a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vivas siguió respondiendo preguntas hasta las 21:37 horas y concluyó con un mensaje de "agradecimiento" a toda España por el apoyo y el reclamo de que "no nos olviden"; y una "petición" al pueblo de Ceuta para que siga defendiendo sus intereses sin violencia.

Fuente: El Periódico