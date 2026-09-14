Juanma Moreno suprimirá en 2027 el programa educativo de lengua árabe y cultura marroquí de Andalucía: este curso tiene 1.800 alumnos

El curso 2026-2027 será el último en el que Andalucía participe en el programa educativo de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. El Gobierno de Juanma Moreno, formado por un pacto entre PP y Vox desde el pasado mes de julio, ya le ha puesto fecha de fin a la participación de los centros educativos de la comunidad autónoma en este programa coordinado por el Ministerio de Educación y la Embajada de Marruecos. En septiembre de 2027 desaparecerá de las aulas. En estos momentos, según los datos de la Consejería de Educación, hay 1.800 alumnos inscritos en este programa en Andalucía.

"Es un programa que el Ministerio pone a disposición de los centros que lo quieran hacer y en nuestro sistema hay 1.800 alumnos. Es decir, no es un programa que tenga un seguimiento especial. Además, dentro de las modalidades del programa en Andalucía sólo se tiene el de actividades extraescolares, no forma parte del currículum", explica la consejera de Educación, Carmen Castillo, quien subraya el compromiso de su departamento de cumplir el acuerdo firmado con Vox en este asunto. El pacto establecía que esta medida se aplicaría a partir de 2027 de forma que este sería el último curso. El motivo de mantenerlo en este caso es que ya estaban apuntados los centros y los alumnos y los recursos se habían puesto a disposición de la comunidad autónoma por parte del Ministerio.

Como alternativa a la desaparición de este programa, la Junta de Andalucía subraya que las escuelas de idiomas mantienen la enseñanza de la lengua árabe a partir de los 14 años. "Los alumnos que quieran pueden inscribirse en las escuelas de idiomas".

La exigencia de Vox

Vox ha puesto el foco en todas las comunidades autónomas en este programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. En Extremadura, Aragón o Castilla y León la desaparición de esta iniciativa figuró entre las principales exigencias. Y, de hecho, algunos de estos territorios ya se han salido de esta iniciativa promovida por el Ministerio y la Embajada de Marruecos. En julio se incluyó también en los acuerdos de Andalucía y desde 2027 desaparecerá de la oferta educativa.

El programa se desarrollaba hasta ahora en centros de Educación Primaria y Secundaria de diez comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla- La Mancha, Canarias, Extremadura y las Illes Balears.

En todas ellas se lanzaba esta oferta educativa con el objetivo de impartir la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado de esta nacionalidad así como a cualquier otro interesado. "Se trata de proporcionar una formación que le permita salvaguardar su identidad, vivir su cultura respetando la del país de acogida y tener confianza en ellos mismos y en su porvenir", recoge la descripción del programa elaborada por el Ministerio.

Entre los objetivos figura también "favorecer la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo español y en la sociedad española, fomentar la educación intercultural, desarrollando valores de respeto entre las diferentes culturas que coexisten dentro y fuera del ámbito escolar y cooperar con las familias y facilitar la comunicación de las mismas con el profesorado del centro".

Existen dos modalidades de implementación: fuera o dentro del horario lectivo. En el caso de Andalucía se implementa hasta este curso como actividad extraescolar con 1800 alumnos inscritos en toda la comunidad autónoma.

La historia del terrorismo

La Consejería de Educación trabaja también en la adaptación de la oferta educativa a otra de las exigencias planteadas por Vox: la inclusión de la historia del terrorismo entre los planes de estudios. En este caso, no obstante, el cambio será menos drástico puesto que es una línea que ya había trabajado la Junta de Andalucía.

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"En la mayoría de nuestros planes de estudio ya veníamos trabajando en eso porque lo habíamos hecho de la mano de las asociaciones de víctimas del terrorismo y habíamos incorporado unidades didácticas en los distintos niveles. Yo creo que se puede profundizar en un camino que nosotros ya habíamos iniciado y que está ya incorporado a muchos de los currículums, tanto de la ESO como del bachillerato, fundamentalmente en historia", resume la consejera Carmen Castillo.

Fuente: El Correo de Andalucía