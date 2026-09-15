Crisis migratoria
Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación abierta al delegado del Gobierno por la entrada masiva
El juzgado ceutí deja en manos de la jueza María Tardón la práctica de pruebas solicitadas por la acusación que ejerce Hazte Oír
Los juzgados de Ceuta no se han hecho de esperar y ya han remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la investigación abierta en relación con la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, por "conexidad objetiva y subjetiva" de los hechos objeto del procedimiento abierto.
En un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la plaza número 6 de Ceuta del Tribunal de Instancia de la Sección Civil y Penal de la comunidad autónoma se inhibe a favor de la plaza número 3 porque las diligencias allí instruidas y las abiertas por Tardón tras el asalto masivo presentan "conexidad objetiva y subjetiva". Para ello, acuerda "remitir íntegramente las actuaciones al referido órgano judicial, dejando testimonio suficiente en este Juzgado".
Lo que no hace el magistrado es "entrar a resolver las diligencias interesadas por la asociación Manos Limpias", por no estar personado en la causa y deja en manos de Tardón la decisión sobre lo pedido por "Hazte Oír y sobre la ampliación de querella presentada, al haber apreciado este órgano judicial su falta de competencia objetiva".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Boda aristocrática en Cáceres: 'sí quiero' en San Mateo y celebración en Las Seguras
- Muere a los 91 años Alfredo Durán, músico y secretario de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres
- Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Tornavacas
- La Guardia Civil intercepta a un conductor que circulaba a 242 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia
- Provecaex se despide de sus supermercados de Cáceres: este miércoles, 16, su último día y Carrefour abre el 23
- Muere un joven de 19 años apuñalado en Palma
- El Cristo Negro recupera símbolos del pasado en una noche extraordinaria en Cáceres
- El TSJEx confirma 1.500 euros de indemnización para 29 limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros