Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación abierta al delegado del Gobierno por la entrada masiva

Los juzgados de Ceuta no se han hecho de esperar y ya han remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la investigación abierta en relación con la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, por "conexidad objetiva y subjetiva" de los hechos objeto del procedimiento abierto.

En un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la plaza número 6 de Ceuta del Tribunal de Instancia de la Sección Civil y Penal de la comunidad autónoma se inhibe a favor de la plaza número 3 porque las diligencias allí instruidas y las abiertas por Tardón tras el asalto masivo presentan "conexidad objetiva y subjetiva". Para ello, acuerda "remitir íntegramente las actuaciones al referido órgano judicial, dejando testimonio suficiente en este Juzgado".

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Lo que no hace el magistrado es "entrar a resolver las diligencias interesadas por la asociación Manos Limpias", por no estar personado en la causa y deja en manos de Tardón la decisión sobre lo pedido por "Hazte Oír y sobre la ampliación de querella presentada, al haber apreciado este órgano judicial su falta de competencia objetiva".