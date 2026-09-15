Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación abierta al delegado del Gobierno por la entrada masiva

El juzgado ceutí deja en manos de la jueza María Tardón la práctica de pruebas solicitadas por la acusación que ejerce Hazte Oír

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

Los juzgados de Ceuta no se han hecho de esperar y ya han remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la investigación abierta en relación con la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, por "conexidad objetiva y subjetiva" de los hechos objeto del procedimiento abierto.

En un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la plaza número 6 de Ceuta del Tribunal de Instancia de la Sección Civil y Penal de la comunidad autónoma se inhibe a favor de la plaza número 3 porque las diligencias allí instruidas y las abiertas por Tardón tras el asalto masivo presentan "conexidad objetiva y subjetiva". Para ello, acuerda "remitir íntegramente las actuaciones al referido órgano judicial, dejando testimonio suficiente en este Juzgado".

Noticias relacionadas

Lo que no hace el magistrado es "entrar a resolver las diligencias interesadas por la asociación Manos Limpias", por no estar personado en la causa y deja en manos de Tardón la decisión sobre lo pedido por "Hazte Oír y sobre la ampliación de querella presentada, al haber apreciado este órgano judicial su falta de competencia objetiva".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents