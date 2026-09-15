Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Los debates sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos del Congreso y del Senado

Las formaciones políticas de la oposición presentan en el Congreso y el Senado múltiples propuestas para abordar la gestión gubernamental de la crisis de seguridad y migración en Ceuta

Los debates sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos del Congreso y del Senado.

Los debates sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos del Congreso y del Senado.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Los debates de varias mociones sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos parlamentarios que comienzan este martes tanto en el Congreso como en el Senado, promovidos por el PP y Vox.

En el Congreso, el pleno de hoy se inicia a las 15:00 horas con el debate de una proposición de Vox para reformar la ley de defensa nacional e incluir la lucha contra la inmigración ilegal entre las operaciones de las Fuerzas Armadas.

Otro debate esta tarde en el Congreso será el de una proposición no de ley en la que Vox pide que se rechace un reparto de menores migrantes de Ceuta a las comunidades autónomas. Le seguirán los de sendas mociones consecuencia de interpelación urgente: una de Vox sobre la inseguridad en Ceuta y otra del PP asimismo referida a "la crisis que atraviesa la ciudad autónoma".

En el Senado habrá este martes un pleno de jornada única, que se iniciará a las 11:00 horas con los debates de tres mociones, las tres propuestas por el PP, que tiene mayoría en la cámara, y las tres sobre Ceuta: sobre el supuesto aumento de agresiones sexuales en la ciudad autónoma, la crisis de seguridad nacional y la situación sanitaria.

A las 16:00 horas, en la sesión de control, Alicia García preguntará "qué más tiene que pasar para que el ministro el Interior presente su dimisión", para comenzar una decena de preguntas del PP, casi todas enfocadas a la crisis ceutí, una semana después de otro pleno en el que ya reprobaron a cinco ministros por ese asunto.

Noticias relacionadas

Por su parte, Vox preguntará al Gobierno cómo va a responder a "un próximo ataque de Marruecos". Además de las preguntas orales, el PP ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno en el Senado sobre los dispositivos extraordinarios en Ceuta y los diferentes plazos para que se normalice la situación en la ciudad autónoma.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Boda aristocrática en Cáceres: 'sí quiero' en San Mateo y celebración en Las Seguras
  2. Muere a los 91 años Alfredo Durán, músico y secretario de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres
  3. Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Tornavacas
  4. La Guardia Civil intercepta a un conductor que circulaba a 242 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia
  5. Provecaex se despide de sus supermercados de Cáceres: este miércoles, 16, su último día y Carrefour abre el 23
  6. Muere un joven de 19 años apuñalado en Palma
  7. El Cristo Negro recupera símbolos del pasado en una noche extraordinaria en Cáceres
  8. El TSJEx confirma 1.500 euros de indemnización para 29 limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros

Las ayudas a la natalidad de Cáceres siguen sin fecha: Vox culpa al Gobierno de Pedro Sánchez por un informe pendiente

Las ayudas a la natalidad de Cáceres siguen sin fecha: Vox culpa al Gobierno de Pedro Sánchez por un informe pendiente

Riolobos acorta las distancias entre los mayores de los pueblos cacereños

Riolobos acorta las distancias entre los mayores de los pueblos cacereños

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar incorpora un nuevo camión para reforzar los servicios municipales

El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar incorpora un nuevo camión para reforzar los servicios municipales

Administrar el silencio

Administrar el silencio

PSOE Plasencia alerta del riesgo de derrumbe en la Casa de los Serrano 43 días después del incendio

PSOE Plasencia alerta del riesgo de derrumbe en la Casa de los Serrano 43 días después del incendio

Prisión para dos enfermeras por entrar en el historial médico de una compañera del Universitario de Badajoz

Prisión para dos enfermeras por entrar en el historial médico de una compañera del Universitario de Badajoz
Tracking Pixel Contents