Rufián se descarta para liderar una lista estatal de izquierdas y limita su papel a candidato en Cataluña

La controversia inacabada sobre la unidad de las izquierdas en España ha vivido este martes un nuevo capítulo. Uno de los impulsores de este debate, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha mantenido su apuesta por formar este frente progresista, pero se ha descartado para liderarlo. En declaraciones desde los pasillos de la Cámara Baja, ha considerado que su futuro hoy por hoy está como "candidato en Cataluña" y no como candidato para el conjunto del Estado.

Las palabras del diputado republicano suponen un cambio rumbo importante respecto a lo que él mismo había expresado hasta ahora. En el mes de mayo pasado, en una conferencia en Madrid, sí se contempló como eventual líder estatal de una candidatura unitaria, unas palabras que generaron un fuerte impacto, sobre todo en su partido, que no lo veía bien. "Si yo puedo ayudar a que haya una esperanza de unión de las formaciones soberanistas y las fuerzas de izquierda siendo yo el cabeza de lista, 'p'alante'", expuso aquel día.

Pese a renunciar a liderar este frente de izquierdas estatal, este martes ha vuelto a defender la conveniencia de que se forme. Él ha asegurado que remará para que así sea tanto en el conjunto de España o, si no se puede, como mínimo en Cataluña. Su posición es que si esta unidad lograra cristalizar en la comunidad catalana podría ser "inspiración y reflejo para otras regiones".

El argumento de Rufián para llamar a esta unidad siempre ha sido que los partidos a la izquierda del PSOE se presentan demasiado fragmentados -cuando defienden posiciones muy similares- y que esto les resta apoyos. En las provincias en las que se reparten pocos escaños esta fragmentación les perjudico es un terreno abonado para que Vox acabe logrando más escaños.

Las primarias de Montero

Rufián también se ha pronunciado sobre el reciente llamamiento de la número dos de Podemos, Irene Montero, a celebrar unas primarias abiertas en la izquierda para elegir candidato de un eventual frente progresista, unas primarias a las que ella se presentaría. El líder de ERC ha dado entender que lo ve con buenos ojos: "Quien pueda unir, que una".

Irene Montero, Xavier Domènech y Gabriel Rufián en el acto en Barcelona sobre la unidad de las izquierdas. / MANU MITRU

Rufián y Montero se han mostrado muy próximos a la hora de defender esta unidad. En el mes de abril pasado llegaron a celebrar un acto conjunto en Barcelona para promocionarlo. Este martes el republicano ha dado muestras de que la sintonía se mantiene y ha deseado que las dos organizaciones que representan puedan hacer "cosas conjuntamente" en Cataluña.

Impulso de su imagen pública

Hasta este momento, la apuesta de Rufián por unir a las izquierdas solo ha encontrado como aliado claro a Podemos. El resto de partidos interpelados, como Sumar, los Comuns, Bildu o la CUP se han mostrado reacios o, directamente, rechazan la propuesta. Pese a la falta de apoyos a la propuesta, Rufián ha visto como la defensa de la unidad de las izquierdas impulsaba su imagen pública.

Como explicó recientemente El Periódico, desde que el mismo se encargó de abrir el debate sobre la unidad progresista, su posición ha salido reforzada, al menos según la demoscopia. Desde entonces ha empezado a salir en el ránking de preferencias como futuro presidente del Gobierno. Así lo recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En Cataluña también aparece en la lista de políticos más conocidos y con mejor nota.

En clave interna, la decisión de Rufián de descartarse para ser el líder de una confluencia estatal contribuirá a calmar los ánimos dentro de ERC. Este partido y su líder, Oriol Junqueras, siempre se han mostrado incómodos con el debate del futuro de las izquierdas iniciado por Rufián. Lo rechazan de plano porque consideran que, ahora más que nunca, ERC tiene que lucir sus siglas.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en el acto de ERC por la Diada. / Alberto Paredes / Europa Press

Hay, sin embargo, un cabo suelto por resolver internamente. Rufián ha exigido públicamente que, para volver a ser candidato de ERC a las elecciones generales, tiene derecho a hacerse un equipo en el Congreso más a su medida que el actual. Esta demanda ha originado tensiones internas en el grupo parlamentario. Junqueras le garantiza volver a ser el candidato, pero no le asegura una candidatura a su medida, escudándose en que los miembros de la lista los decide el partido.