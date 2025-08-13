Dña. Isabel Maestre Guerra
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Una localidad extremeña vive la noche más tórrida de España
- El Gobierno dice que Extremadura es de las regiones 'más beneficiadas' en recursos para atender a menores migrantes
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- Los 37 pueblos de Cáceres que se adhieren al nuevo servicio de la diputación
- La 'noche mas larga' en Villar del Pedroso: evacuaciones, confinamientos, casas afectadas y ganado perdido