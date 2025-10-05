Don Guillermo Fernández Vara
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño
- Cortina corrida, placa descubierta… y primer paciente atendido
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Lluvia de millones en Plasencia: contará con 11 para desarrollar proyectos hasta el 2030
- El sector hotelero rozará el lleno en Cáceres en una semana intensa de eventos: 'Será complicado encontrar habitación
- El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida