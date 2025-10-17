Dña. Juana Méndez Jiménez
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Un despido laboral de una churrería de Las 300 de Cáceres desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
- Respuesta de Cobos a Cervera tras el Cacereño-Tenerife: 'Como futbolistas los dos jugamos en campos peores