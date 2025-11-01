Dña. Jacoba Márquez Caldito
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- Fotogalería | Aparatoso accidente de tráfico en la plaza Marrón de Cáceres
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
- El exalcalde de Trujillo, investigado por conducir ebrio por la localidad
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- De un escáner a una prueba de frenada: la Guardia Civil reconstruye la escena del atropello mortal de Cáceres con tecnología puntera
- Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición
- He venido del pueblo para ver si encuentro trabajo en algún lugar de Extremadura': la primera feria regional de empleo que impulsa el talento