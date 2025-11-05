Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dña. Prudencia Rebollo Lázaro

Dña. Prudencia Rebollo Lázaro

Dña. Prudencia Rebollo Lázaro / El periódico

Dña. Prudencia Rebollo Lázaro

Dña. Prudencia Rebollo Lázaro / El periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  2. Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
  3. Fotogalería | Así se inunda Cáceres
  4. El corazón de la Guardia Civil en Robledillo de Gata: más que uniformes, manos amigas en la Extremadura rural
  5. Fotogalería | Accidente múltiple en Cáceres: cuatro vehículos implicados en un choque en la Ronda Norte
  6. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  7. Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
  8. Comercios de La Madrila temen al nuevo supermercado que está por llegar al local que ocupó 'El País de Ni' y 'Camelot'

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación

VIDEO | El cantautor extremeño Luis Pastor busca reeditar sus memorias y recitarlas en institutos

VIDEO | El cantautor extremeño Luis Pastor busca reeditar sus memorias y recitarlas en institutos

¿Por qué se inunda la vía de la Estación de Autobuses de Cáceres cada vez que llueve torrencialmente?

¿Por qué se inunda la vía de la Estación de Autobuses de Cáceres cada vez que llueve torrencialmente?

VIDEO | La Ruta de la Plata revindica al Gobierno desde Cáceres la reapertura del corredor del oeste ibérico

VIDEO | La Ruta de la Plata revindica al Gobierno desde Cáceres la reapertura del corredor del oeste ibérico

VIDEO | Calma pese a la tormenta: así ha afectado el temporal en los pueblos de Cáceres

VIDEO | Calma pese a la tormenta: así ha afectado el temporal en los pueblos de Cáceres

Herida la conductora de un patinete eléctrico al chocar con una furgoneta en Mérida

Herida la conductora de un patinete eléctrico al chocar con una furgoneta en Mérida

La Champions, en directo | Brujas - FC Barcelona

La Champions, en directo | Brujas - FC Barcelona
Tracking Pixel Contents