Dña. Guillermina Gómez Teniente
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El emprendedor y exconcejal de Turismo Jorge Villar lanza ‘Check-in al Éxito’, la guía que convierte a los propietarios en líderes de su negocio turístico
- Detectan una bacteria en la red de agua del polígono Mejostilla de Cáceres y Canal de Isabel II ya trabaja para resolver el problema
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026