Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dña. Guillermina Gómez Teniente

Dña. Guillermina Gómez Teniente

Dña. Guillermina Gómez Teniente / El periódico

Dña. Guillermina Gómez Teniente

Dña. Guillermina Gómez Teniente / El periódico

TEMAS

  1. María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
  2. Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
  3. La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
  4. Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
  5. A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
  6. El emprendedor y exconcejal de Turismo Jorge Villar lanza ‘Check-in al Éxito’, la guía que convierte a los propietarios en líderes de su negocio turístico
  7. Detectan una bacteria en la red de agua del polígono Mejostilla de Cáceres y Canal de Isabel II ya trabaja para resolver el problema
  8. El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026

La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres

La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres

Talayuela, sin agua potable del grifo desde el martes por un problema de turbidez

Talayuela, sin agua potable del grifo desde el martes por un problema de turbidez

Un juzgado de Cáceres condena a una empresa a pagar 7.500 euros por vulnerar el derecho a la huelga

Un juzgado de Cáceres condena a una empresa a pagar 7.500 euros por vulnerar el derecho a la huelga

Presentación de ‘Lecciones robadas, el cómic' en Cáceres, que une a abuelos y nietos a través de la memoria histórica

Presentación de ‘Lecciones robadas, el cómic' en Cáceres, que une a abuelos y nietos a través de la memoria histórica

Pleno en el Ayuntamiento de Cáceres

Pleno en el Ayuntamiento de Cáceres

El club ciclista GR100 reafirma su potencia internacional

El club ciclista GR100 reafirma su potencia internacional

Cáceres se moviliza por el 25N: gran manifestación contra la violencia machista

Cáceres se moviliza por el 25N: gran manifestación contra la violencia machista
Tracking Pixel Contents