Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

D. Juan Mostazo Giraldo

D. Juan Mostazo Giraldo

D. Juan Mostazo Giraldo / El periódico

D. Juan Mostazo Giraldo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
  2. La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
  3. El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
  4. Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
  5. Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
  6. Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
  7. La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
  8. Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)

El líder de Vox, Santiago Abascal, en Jerez de los Caballeros (Badajoz) este miércoles.

Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres

Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres

El Extremadura confía en las noches mágica de Almendralejo

El Extremadura confía en las noches mágica de Almendralejo

Cáceres prepara un plan de dinamización cultural en cada mancomunidad

Cáceres prepara un plan de dinamización cultural en cada mancomunidad

25 años de una estrella muy cacereña gracias a Javi Sánchez

25 años de una estrella muy cacereña gracias a Javi Sánchez

Verdes Equo no concurrirá a las elecciones en Extremadura para evitar la división del "voto progresista"

Verdes Equo no concurrirá a las elecciones en Extremadura para evitar la división del "voto progresista"

Cocemfe Cáceres reivindica derechos, visibilidad y cohesión social en el Día de las Personas con Discapacidad

Cocemfe Cáceres reivindica derechos, visibilidad y cohesión social en el Día de las Personas con Discapacidad
Tracking Pixel Contents