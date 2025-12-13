Dña. Modesta Bello Morales
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
- Los últimos vecinos de Alto de Fuente Fría en Cáceres rechazan Aldea Moret como alternativa de vivienda
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- Hallado el cadáver del hombre desaparecido en Conquista del Guadiana