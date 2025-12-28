D. Fernando Carlos Becerro de Bengoa y Escalante
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Extremadura participa en el desmantelamiento de una de las mayores 'macrotramas' de fraude del IVA en hidrocarburos
- Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá