D. Miguel Velasco Hernández
- La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
- Dos grandes promociones reactivan la construcción de pisos con el inicio del año y en pleno centro de Cáceres
- La nueva Grada Diputación del Cacereño ya luce en el Príncipe Felipe
- Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- Amaia Montero vuelve a lo más alto con La Oreja de Van Gogh y despierta la expectación en un pequeño pueblo de Cáceres
- Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres por inhalación de monóxido de carbono: fallece un hombre de 53 años en Ceclavín
- Jandrel Xavier, Irene y Sofía son los primeros bebés del año en Extremadura