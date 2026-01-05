Dña. Manuela Acedo Vela
- Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- Cáceres repite lleno en la plaza Mayor de Cáceres para disfrutar de un nuevo videomapping navideño
- Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa