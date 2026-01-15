Dña. María Teresa Iturralde Tormo
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres
- El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto
- Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches