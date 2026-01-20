Dña. María Carmen Zúñiga Medina
- Otro negocio breve que cierra en Cáceres
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Nos opusimos al proyecto del Buda si tenía algún coste para el ciudadano y la mina se cayó sola
- Vox propone a Ángel Pelayo para presidir la Asamblea de Extremadura
- Teatro en las ventanas para celebrar el centenario de un icono cultural
- La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo