D. Miguel López Paniagua
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Temor entre los vecinos de Aldea Moret en Cáceres por la seguridad del bloque de Río Vístula: 'La situación es insostenible
- La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
- Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias
- Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Inadmitido un recurso contra la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y se levanta la suspensión de la obra