D. Paulino Aparicio Parra
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- El embalse de Alange es muy particular y no se llena igual que los demás
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- Agapito Gómez Villa, doctor en Cáceres: 'La empatía no se estudia en los libros, pero sin ella no hay medicina de cabecera
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Esther Nevado, emprendedora en Malpartida de Cáceres: 'Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La calle de Cáceres de cuatro bloques, un hotel y un futbolista que se descalzó las botas por la medicina estética