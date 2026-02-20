D.ª Celestina Casares Gil

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  1. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
  2. Nueve apartamentos en pleno centro de Cáceres: 'Hacen falta viviendas, pero no a cualquier precio
  3. Los bomberos barajan todas las hipótesis sobre el suceso que ha obligado a desalojar la Biblioteca Central de Cáceres, incluso una broma
  4. Plasencia, a la espera del estreno de 'El Conseguidor' para verse en la gran pantalla
  5. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  6. Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
  7. El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
  8. Rocían con espray pimienta en los ojos a un hombre de 84 años en la calle del Sol de Plasencia

Cobos agradece el apoyo masivo de la afición del Cacereño para el derbi de Mérida

FIO 2026 bate récord con 123 expositores y refuerza su proyección internacional desde Monfragüe

Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos

La iglesia de San Agustín, en la recta final para ser Bien de Interés Cultural

Guardiola visita las cubiertas de la catedral de Badajoz tras finalizar sus obras de restauración

Cotrina, líder del PSOE de la provincia de Cáceres, pide la convocatoria urgente del Comité y Congreso Regional

¿Por qué hacen huelga los médicos? Todas las claves de sus protestas

Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida

