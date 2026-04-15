D.ª Francisca María Palacín Casares
- Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- La filtración de datos de Basic-Fit devuelve a Cáceres el recuerdo del gimnasio que nunca abrió en el edificio Coliseum
- Cotrina plantea un cambio 'profundo' en el PSOE de Extremadura para 'ganar' los comicios de 2027
- Una desafortunada visita al Teatro Romano de Mérida