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D. José Carlos Calvarro Montero

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D. José Carlos Calvarro Montero / 5

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  4. José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: 'Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes
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  6. PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
  7. Un conductor ebrio siembra el caos en la zona de San Blas de Cáceres al colisionar contra diez coches aparcados
  8. A subasta una parcela al lado del Aldi de Nuevo Cáceres, donde está proyectado el parque comercial La Calera: para oficinas, actividades recreativas u hoteleras

La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que "voluntariamente quieran"

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Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

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El buque de la Armada Meteoro fue la base para la operación de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera contra el remolcador Sky White, interceptado a 500 kilómetros de El Hierro.mp4

'Las cosas que heredamos' gana por unanimidad el Premio Cuentos Ciudad de Coria

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Sorteo Bonoloto del miércoles 6 de mayo de 2026

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D. José Carlos Calvarro Montero

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