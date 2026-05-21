Dña. Agripina nevado Galindo
- Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
- José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
- Dos detenidos más por el asesinato del cantaor Matías de Paula y un taxista herido crítico tras ser apuñalado
- Fecha de domiciliación del IBI, bonificaciones y exenciones: llega la nueva campaña de impuestos a Cáceres
- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres
- El encendido de la Feria de Mayo de Cáceres se adelanta al martes: más actividades, refuerzo de autobuses y un nuevo acceso al ferial
- Voy a volver a vivir': Mariví, de Plasencia, ya tiene fecha para un trasplante de médula