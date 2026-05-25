Dña. Pilar Flores Lázaro
- Un coche queda destrozado tras un aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres
- Javi Cardenal, hostelero de Cáceres: 'Cabezarrubia es mi barrio, mi infancia en la Multitienda Ruyme y el Trenecito, mis amigos, mi vida y mi pasión
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- El pueblo a 10 kilómetros de Cáceres que esconde una joya gastronómica mundial y una estación de autobuses única
- Rufino Santano, el vendedor de Cáceres que une generaciones alrededor de los cromos
- Aparece sano y salvo el joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros
- El 'Efecto Cáceres': por qué la provincia extremeña lidera los rankings de escapadas y turismo de naturaleza
- Fotogalería | Aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres