D. Antonio Esmeralda Gueyvandov
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La norma que deja fuera a Pablo López del Teatro Romano de Mérida también afecta a Sanguijuelas del Guadiana
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Un hombre se pelea con un matrimonio en la calle Almendralejo y moviliza a la Policía Local y Nacional en Mérida
- Galería | Imágenes del arranque de la feria en Plasencia
- La actuación de Pablo López en Cáceres tumba su concierto en el Teatro Romano de Mérida
- El final de dos salas emblemáticas en Extremadura: el cierre del 'Cine Astoria' en Cáceres y del 'Cine Rialto' en Don Benito en 1989
- Ya están las notas: Selectividad roza el pleno en Extremadura con un 96,7% de aprobados