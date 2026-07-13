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Dña. Isabel Avilés Jerez

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  1. Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
  2. Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
  3. Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
  4. El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos
  5. La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
  6. Las obras para reformar la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres arrancarán este verano
  7. Los jóvenes de Villar de Plasencia se mueven para que su pueblo no se apague
  8. De palacio dividido a nueva vida: la Casa de las Dos Torres de Plasencia recupera su historia

Dña. Isabel Avilés Jerez

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Resultados de la Primitiva del lunes 13 de julio de 2026

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Sorteo Bonoloto del lunes 13 de julio de 2026

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Dos proyectos quedan a expensas de financiación en Plasencia al acabar el Plan de Sostenibilidad Turística

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Una de las víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos descendía de un pueblo de Cáceres

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La Asociación de Amigos del Arqueológico de Badajoz reclama mejoras urgentes de seguridad y accesibilidad tras el robo de las monedas de oro

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El personaje hurdano de la Chancalaera sale de las leyendas para adueñarse de la comarca durante cinco días este verano

Las Hurdes se llenan de leyendas con Regilandu de Mieu y la inquietante figura de la Chancalaera

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