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Dña. Mª Dolores Pérez Silva

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Dña. Mª Dolores Pérez Silva / R

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  1. Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
  2. El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
  3. El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
  4. La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
  5. El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
  6. Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla
  7. Venir a trabajar no me supone un esfuerzo, sino una satisfacción': el dilema entre jubilarse y seguir en activo en Cáceres
  8. Espectacular incendio de un camión en la A-66 cerca de Cáceres

Dña. Mª Dolores Pérez Silva

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Video | Guillermo Gracia y el Museo Romano se suman a las Medallas de Extremadura 2026

La conexión Zafra-Jerez de los Caballeros avanza con la licitación del proyecto de tres carriles

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Extremadura cierra filas con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: "Todo lo que sea bueno para Cáceres es bueno para nosotros"

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