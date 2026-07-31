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Dña. María Milagros Juliana Merino Rivilla

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Dña. María Milagros Juliana Merino Rivilla / El periódico

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Dña. María Milagros Juliana Merino Rivilla / El periódico

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  1. Suspendido un curso de FP en Plasencia después de que se hubieran inscrito 21 alumnos
  2. Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones
  3. Dos condenados por tender una trampa en Wallapop para recuperar una moto 'scooter' en Cáceres
  4. Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias
  5. Así es el coloso de acero instalado a la entrada de Cáceres que movía casi dos piscinas olímpicas por minuto
  6. Dóniga se reunirá con El Pilar de Plasencia tras la condena a su presidente vecinal
  7. El artista de Torrejoncillo que ha transformado las Meninas de Velázquez: 'Es un homenaje a mi pueblo y a la mujer torrejoncillana
  8. Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

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Un vehículo averiado provoca el incendio de Herrera del Duque junto a la Reserva de Caza de Cíjara

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Golpe de efecto del Coria con el fichaje de Pau Palacín

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Dña. María Milagros Juliana Merino Rivilla

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La mujer fallecida en un accidente de tráfico era una emigrante de Rosalejo que se fue a Barcelona

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Del fuego a los brotes verdes: las cicatrices del incendio de Jarilla, un año después

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Vídeo | El piloto de drones de Calamonte al que pidieron rescatar una oveja y que hizo llegar medicinas a una familia aislada en Montijo

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