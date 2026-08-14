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D. Vicente Espada Bermejo

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  1. Una presa abandonada desde hace tres años en el río Salor de Cáceres tiene los días contados
  2. La Policía Local de Cáceres reanima a un conductor tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la Montaña
  3. Desalojan a los pasajeros del Alvia con destino Badajoz por una avería en el aire acondicionado
  4. Atraco en Tiétar: un encapuchado asalta la sucursal bancaria y huye con unos 2.000 euros
  5. El TSJEx anula una sentencia y reprocha a un juzgado de Cáceres que no explique por qué redujo la base de una pensión de incapacidad
  6. Una 'rave ilegal' desborda por completo La Granja: 'Hay más de 3.000 personas, se están bañando desnudos en la piscina natural
  7. La singular pieza de 24 toneladas de la Ronda Sur de Cáceres, vandalizada a las dos semanas de su instalación
  8. La autopsia determinará si un infarto causó la muerte del ciclista hallado en Jaraicejo

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Vídeo | El Gobierno autoriza la continuidad de Almaraz por el contexto energético internacional

D. Vicente Espada Bermejo

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