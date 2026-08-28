D. Abdón Gil Montero
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
- Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- La Cruz de los Caídos de Cáceres salva el primer escollo: vence el plazo para retirarla y sigue en pie
- Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
- Mijina de Extremadura, el proyecto familiar de Cáceres que divulga la riqueza de la región, lanza una nueva agenda
- El abuelito universitario de Cáceres anuncia que tiene cáncer de riñón y las redes se vuelcan con él