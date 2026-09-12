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D. Ángel García Vizcaíno

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D. Ángel García Vizcaíno / El periódico

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D. Ángel García Vizcaíno

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  1. Juan Carlos Bermejo, el bombero de Cáceres que se lanzó a la televisión para encontrar el amor
  2. La Guardia Civil interviene 2.300 prendas sin acreditar su procedencia en una tienda de Plasencia
  3. Cáceres abre al público la Cueva del Conejar, un viaje de 17.000 años bajo tierra: 'El patrimonio tiene que estar al alcance de la ciudadanía
  4. Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
  5. Cáceres se prepara para un fin de semana de procesiones y cultos con el Cristo Negro, el Humilladero y Jesús Nazareno
  6. La familia de la joven atropellada mortalmente en Cáceres impugna la absolución por alcohol y la atenuante de confesión
  7. La nueva red para alumnos con altas capacidades en Extremadura estará presente en estas ocho localidades
  8. Arrancan Las Noches del Patrimonio: Cáceres se vuelca con la música, la danza y la cultura

D. Ángel García Vizcaíno

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Vídeo | Profesionales de la danza piden a las instituciones mayor esfuerzo para apoyar el sector y a Álvaro Payo

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