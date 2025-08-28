En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
Debut de Josep Puerto con España....y comete muy rápido su primera falta
Brizuela falla el triple y comete falta en defensa para evitar la transición rápìda de los georgianos.......
España arranca con Saint Supery, Brizuela, Pradilla, Lopez-Artostegui y Juancho Hernangómez
Seis pérdidas son demasiadas en este primer cuarto, que ha permitido a Georgia anotar después de los errores de los españoles. Hay que mejorar esta faceta, defender duro y encontrar buenas posiciones de ataque
Brizuela anota solo un tirto libre y final del primer cuarto, 20-17 para Georgia, que ha mandado durante todo el cuarto a pesar de que España se ha acercado en los últimos minutos
Pierde el balón Shengelia y Brizuela fuerza la falta personal y tendrá dos tiros libres a 5' del final del cuarto
Buena canasta de Pradilla que permite a España reducir la renta a cuatro puntos y el seleccionador de Georgia, Dzikic pide un tiempo muerto a 30 segundos para finalizar el cuarto
López-Arostegui falla el triple y toca defender
Mejora la defensa de España y logra sacar una falta ofensiva de Georgia...hay que mejorar en ataque
Pradilla anota los dos tiros libres... para un 20-14 siempre por detrás en el marcador
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
- La cueva con lagos cristalinos, paredes brillantes y bóvedas excéntricas está a un paso de Extremadura
- Cara y cruz de los negocios en Cáceres: cierra Superdroma y el segundo Santagloria, a un paso
- La familia del fallecido en Aldea Moret de Cáceres pide respeto y le recuerda como 'un gran hombre
- Fallece un hombre tras resbalar en el canal de la Isla de Plasencia
- Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles