Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.

Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.

ESP 24-16 BIH Triplazo de Brizuela sobre la bocina. ¡Fantástica la mamba vasca! Anotó antes un tiro libre Kamenjas. ¡Final del primer cuarto!

ESP 21-15 BIH Dos tiros libres para Kamenjas, a falta de cinco segundos para el final del cuarto.

ESP 21-15 BIH Buena defensa de Juancho, que impide que Bosnia lance a tiempo.

ESP 21-15 BIH Tripleeeee de Saint-Supéry. Máxima ventaja para España.

ESP 18-15 BIH ¡Triplaaaazo de Brizuela! Y en el contraataque anota Kamenjas.

ESP 15-13 BIH ¡Gran pase de Brizuela y se cuelga Juanho!

ESP 13-13 BIH 2:56 para el final del primer cuarto. Ha habido falta sobre Vrabac, que mete los dos.

ESP 13-11 BIH Bien en los tiros libres España de momento. Anota Willy.

ESP 12-11 BIH ¡Canastón de Willy Hernangómez sobre la bocina! Tendrá tiro adicional.