Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo

La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.

El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.

ESP 53-22 CYP Alley-oop entre De Larrea y Puerto.

ESP 51-22 CYP 18 puntos y 8 rebotes para Willy Hernangómez. MVP del partido sin duda.

ESP 49-22 CYP Darral Willis Jr sigue sumando para Chipre.

ESP 47-20 CYP Solo tres faltas en el partido de España.

ESP 47-20 CYP Tripleeeee de Darral Willis Jr. 15 puntos, tres cuartos del equipo.

ESP 47-17 CYP Seis puntos en minuto y medio de Willy Hernangómez.

ESP 45-17 CYP 14 puntos para Willy Hernangómez. Bandejita fácil.

ESP 43-17 CYP Empieza la segunda parte como la primera. Con canasta de Willy.

ESP 41-17 CYP ¡Descanso! Muy fácil para España, que no está necesitando su mejor versión para ir con una ventaja de más de 20 puntos.