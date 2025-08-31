En Directo
BALONCESTO
Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
ESP 53-22 CYP
Alley-oop entre De Larrea y Puerto.
ESP 51-22 CYP
18 puntos y 8 rebotes para Willy Hernangómez. MVP del partido sin duda.
ESP 49-22 CYP
Darral Willis Jr sigue sumando para Chipre.
ESP 47-20 CYP
Solo tres faltas en el partido de España.
ESP 47-20 CYP
Tripleeeee de Darral Willis Jr. 15 puntos, tres cuartos del equipo.
ESP 47-17 CYP
Seis puntos en minuto y medio de Willy Hernangómez.
ESP 45-17 CYP
14 puntos para Willy Hernangómez. Bandejita fácil.
ESP 43-17 CYP
Empieza la segunda parte como la primera. Con canasta de Willy.
ESP 41-17 CYP
¡Descanso! Muy fácil para España, que no está necesitando su mejor versión para ir con una ventaja de más de 20 puntos.
ESP 41-17 CYP
Primer tiro libre que anota en el partido. 1/4 lleva,
