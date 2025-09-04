Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo

La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.

España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.

Una única opción: GANAR Las matemáticas mandan e indican que España solo tiene una opción si quiere pasar a la siguiente ronda y viajar a Riga: GANAR. Tras la última derrota ante Italia y la victoria de Bosnia sobre Georgia, a los de Scariolo solo les vale la victoria. ¿Será el último partido de Scariolo?

Vassilis Spanoulis, seleccionador de Grecia. / LAURENT SANSON / PANORAMIC / DPPI MEDIA GRECIA, UN PODEROSO RIVAL Enfrente estará una Grecia que recupera a Giannis Antetokounmpo y que también cuenta con los Kostas Sloukas, Kostas Papanikolaou, Tyler Dorsey y compañía. La selección helena, entrenada por el mito Vassilis Spanoulis, ya está clasificada, pero se juega pasar como primera de grupo. Si gana, será primera y evitará a Alemania y Serbio hasta la hipotética final. Si pierde, por contra, acabaría cuarta.