Carvajal está que se sale: "Soy un killer absoluto"

Los jugadores de la selección se fueron felices tras derrotar a Croacia, aunque conscientes de que solo han dado un primer paso. El partido vino bien para confirmar las buenas sensaciones con las que acabaron futbolistas como Carvajal o Lamine Yamal, así como observar que Pedri o Dani Olmo se han sumado totalmente a la causa en esta Eurocopa de Alemania.

Carvajal fue uno de los futbolistas que compareció ante los medios y afirmó sentirse "muy contento, más no se puede pedir en un primer partido de una fase final ante un gran rival", si bien tuvo un tono de autocrítica al admitir que "ellos han tenido sus opciones. Hemos sufrido demasiado, hemos bajado el ritmo con el 3-0 y se han podido enganchar con el penalti y demás. Al final ha salido todo redondo”.

La banda derecha voló con el madridista y Lamine Yamal. Carvajal solo tuvo palabras de elogio hacia el juvenil blaugrana: “La conexión con Lamine Yamal ha ido muy bien, tenía delante un rival muy fuerte como Gvardiol y le ha superado bastantes veces. El equipo ha estado bien en las dos bandas. Ha sido un partido muy bueno en líneas generales y que prácticamente nos mete en octavos”.

Morata, Fabián y Lamine Yamal, tras uno de los goles de España-Croacia. / EFE

Respecto al miedo que puedan haber impuesto a los rivales en el torneo, Carvajal recordó que "somos un equipo contundente, que queremos hacer cosas grandes y llegar lejos en esta Euro. Ya pensamos en Italia, sellar la clasificación con otra victoria y seguir paso a paso”.

El momento divertido fue cuando se le preguntó por su racha goleadora, tras su tanto en la final de la Champions League, “soy un killer absoluto", dijo con una sonrisa. Más en serio apuntó que "al final, a balón parado hay que ser listo y tener determinación. Me he anticipado al primer palo y solo he tenido que empujarla. Estoy contento porque confíen mi en el balón parado ofensivo”.

Solo sustos

El único punto de preocupación llegó con los dos jugadores lesionados. Álvaro Morata afirmó que "solo es un golpe", mientras que Rodrigo Hernández también aclaró que estará en condiciones de jugar: "Estoy bien, sin problemas".

La principal estrella de España fue Fabián Ruiz. El MVP del partido salió en una rueda de prensa especial para el mejor futbolista del encuentro y explicó cómo se había fabricado su golazo: "Pedri me da la pelota. Entonces llega Luka Modric, lo recortó, aparece Brozovic e intento finalizar como he podido. Al final he tenido suerte que ha entrado entre sus piernas. De la Fuente siempre nos pide que acabemos las jugadas".

La fantasía de Fabián y Yamal; la liberación de Morata / sefutbol

Sobre su falta de peso mediático, Fabián no le dio muchas vueltas. "Nunca he pensado si me infravloran o no. Intento hacer mi trabajo en el terreno de juego. Lo que pase fuera no puedo ocuparme e intento hacerlo lo mejor posible en mi club y en la selección. Es un orgullo representar a mi país en una Eurocopa y le agradezco al seleccionador que me da la oportunidad".

Autocrítica

Por su parte, Marc Cucurella también dio mucho valor "a estar acertado en las dos áreas y debemos seguir en esta línea para ganar confianza". El ex blaugrana solo lamentó "algunos momentos en los que hemos perdido el control, pero somos jóvenes y lo podemos corregir".

Dani Olmo también tuvo minutos para dar el relevo a Pedri y jugar en una posición de "media punta que me gusta, ya lo he dicho más veces, aunque estoy a disposición del equipo para lo que necesite".