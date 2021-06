Nueva ronda de pruebas covid a los miembros de la selección sin que, por el momento, haya nuevos casos en el marcador de los contagiados. Aún así todos siguen en aislamiento a la espera de que la Comisión de Salud Pública apruebe la vacunación del equipo. Ahora toca decidir qué vacuna se les administra teniendo en cuenta las edades de las 60 personas que componen el grupo de futbolistas y técnicos. Aunque, sea la que sea, ninguno llegará inmunizado al estreno del lunes contra Suecia. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, insiste en que no es la vacuna la que llega tarde si no la petición oficial de la Federación que no se hizo hasta el viernes. Aunque el presidente Luis Rubiales asegura que llevan meses hablando del tema con diferentes miembros del gobierno y que ha sido en las últimas dos semanas cuando se ha acelerado la decisión. La ventaja, por así decirlo, con la que cuenta el equipo frente al rival vírico es que 13 de los 24 jugadores ya han pasado la enfermedad. Por lo que tienen menos probabilidades de contagio tras haberle ganado el partido al covid.