El cultivo de tabaco vivió la semana pasada horas tensas. Las organizaciones agrarias amenazaban con realizar paros en las entregas a fábrica y movilizaciones. Finalmente, el diálogo se impuso y las organizaciones agrarias y la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) alcanzaron un acuerdo sobre el precio del tabaco, que se incrementará con respecto al del año pasado para valorar la calidad de la producción extremeña. Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa explica los pormenores de cómo se desactivaron las protestas previstas para los días 9 y 10 de diciembre gracias a la constitución de una mesa de seguimiento del tabaco. Las entregas en la planta de Cetarsa en Navalmoral de la Mata han vuelto ya a la normalidad y el sector respira tranquilo, de momento.

Se ha desactivado una protesta en el sector del tabaco que amenazaba con dar muchos dolores de cabeza ¿Cómo se llegó a esta situación?

Bien es sabido que los precios del tabaco se negocian en el mes de marzo de cara a la cosecha siguiente. Antes de recoger el tabaco en campo se firman los contratos con los cultivadores. En marzo se llegó a un acuerdo sobre los precios y las calidades en las distintas variedades. Sin embargo, los precios de los distintos insumos se han disparado por completo, no solo para los cultivadores, sino también para Cetarsa. Electricidad, gasóleo, fertilizantes, etcétera, han subido de coste considerablemente. En Cetarsa, por ejemplo, los embalajes de cartón que cada año cuestan 500.000 euros, en esta campaña supondrán 1,2 millones. Con este panorama comenzó una gran inquietud en el campo, y por eso nos hemos sentado a buscar cuál puede ser una posible solución. Solo había una: hablar con nuestros grandes clientes e intentar que entendieran que, aunque tenían compromisos cerrados, la situación había cambiado sustancialmente y que esos compromisos tenían que varias. Iniciamos así una ronda con cada una de las grandes multinacionales. En la negociación también intervino Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que se mostró muy preocupado por la situación. Al final, hemos conseguido que acepten mejorar los precios del tabaco. Aún estamos pendientes de cerrar en cuánto es esa mejora, pero este acuerdo nos da mucha esperanza.

¿Cuáles son grosso modo los acuerdos a los que han llegado con las organizaciones agrarias?

El acuerdo fundamentalmente consiste en mejorar los precios del tabaco del año pasado, sin fijar una cifra y constituir una mesa de seguimiento de los precios en la que estarán, además de Cetarsa, las organizaciones agrarias Asaja, UPA-UCE y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Vamos a ver cómo salimos de la situación de este año y empezaremos a hablar del año próximo ya en enero, puesto que en marzo tenemos que negociar los contratos. Además de los precios tenemos algún problema más, pues Bruselas ha prohibido un fertilizante del que es difícil encontrar un sustituto al mismo coste.

Hablan de realizar acuerdos realizar contratos bianuales o trianuales…

De las tres grandes multinacionales con las que trabajamos, una de ellas ya funciona con acuerdos a tres años, JTI. Por su parte Philips Morris nos plantea la posibilidad de negociar también a tres años. Nos sentaremos con ellos después de Navidad. La tercera, Imperial Tobacco, forma parte del accionariado de Cetarsa y entendemos que no va a existir ningún problema de sintonía con ellos.

¿Qué problemas está dando la fiscalidad?

Existe un borrador de Real Decreto sobre el control del tabaco que puede crear bastantes problemas a los cultivadores. A veces no se entiende desde Madrid que el campo no es igual a la ciudad y que las nuevas tecnologías no son tan fáciles de aplicar en el agro. En algunas ocasiones esto sucede porque los cultivadores son mayores y no las dominan, y en otras porque las explotaciones están ubicadas en lugares donde es difícil que llegue internet. Desde ahí trabajar por vía telemática para el control de las explotaciones y de su fiscalidad es complicado. El ministerio asegura que va estudiar la situación y esperamos que le dé una solución al problema.

Han acordado que a 31 de marzo de 2022 tiene que haber acuerdos de contratación para la próxima campaña y estimaciones de kilos y precios para los años siguientes ¿Es posible?

Sí, esto es habitual. Por ley estamos obligados a que antes del 31 de marzo lleguemos a acuerdos con los cultivadores y enviar esos contratos a la Administración.

¿Se han normalizado las entregas de tabaco a la industria?

Efectivamente, se normalizaron hace días [por la semana pasada] y se están entregando los fardos con normalidad y con ganas de que la campaña acabe cuanto antes.

¿Cómo van a controlar los acuerdos tomados?

Vamos a reunirnos de manera periódica, en torno a una vez al mes de forma ordinaria , y siempre que sea necesario de forma extraordinaria. La mesa de seguimiento del tabaco va a controlar los acuerdos que se tomen y su cumplimiento.