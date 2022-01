Habitual en las principales ferias ganaderas de nuestro país, pero siempre en un discreto segundo plano, José Luis Urquijo, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto defiende el papel que tiene este tipo de ganadería en el medio ambiente, en la fijación de población y en el desarrollo económico de la España rural.

De nuevo la carne roja en el punto de mira. ¿Por qué esa fijación con este producto?

Pues, la verdad, desconozco el motivo, dado que España es conocida y valorada en todo el mundo, entre otras muchas cosas, por la dieta mediterránea, una de las más saludables y que contribuye a que tengamos una esperanza de vida de las más altas del planeta. Y dicha dieta mediterránea defiende una dieta variada y de calidad. Por lo tanto, sí es necesario consumir, sin abusar, como ocurre con cualquier alimento por muy necesario que sea para nuestro organismo, carne roja, que, entre otras cosas, la producida en España es una de las más valoradas, sostenibles, controladas y saludables del mundo.

Sin embargo, había en las palabras del ministro Garzón un elogio hacia la producción en extensivo característica de Extremadura y otras regiones.

Evidentemente, dado que una gran parte de las producciones españolas se asientan en sistemas extensivos de cría, con producciones muy familiares y muchas de ellas basadas en razas puras, en su mayoría razas autóctonas. Este binomio de producción extensiva más raza autóctona lo vemos, por ejemplo, en el caso del cerdo ibérico de bellota. Un porcentaje muy importante del mismo se produce en Extremadura, sin embargo, ha sido uno de los baluartes que nos ha abierto muchos mercados internacionales por la calidad del producto final y el sistema de producción tan natural y tan nuestro, aunque eso no es óbice para poner en tela de juicio otro tipo de producciones, también de mucha calidad, que cumplen con los estándares de producción, tanto sanitaria como de bienestar animal, más exigentes del mundo.

¿Por qué es importante proteger y potenciar la ganadería selecta?

Porque la ganadería de raza pura protege y fomenta la cría de unos animales que forman parte de nuestro patrimonio genético, que son parte de la biodiversidad española (y mundial), que son grandes protectores del medio ambiente, de la fijación de población en nuestros pueblos, del desarrollo económico de la España rural, etcétera, y porque además un porcentaje muy importante de estas razas (más del 80%) forman parte del grupo de razas autóctonas de nuestro país.

La ganadería selecta está constituida, además, por poblaciones de animales eficientes a la hora de proporcionarnos alimento de calidad, a la vez que dotan de riqueza nuestras zonas rurales y espacios naturales, generando un impacto positivo sobre el paisaje.

Muchas de nuestras razas autóctonas se encuentran en peligro de extinción, por lo que es importante que sigamos trabajando no sólo para que no desaparezcan, sino para que se desarrollen y mejoren su situación actual, dado que no vamos a encontrar otras más eficientes para producir en esos territorios, en los cuales se han desarrollado durante siglos.

Por ello, nuestras razas autóctonas están muy adaptadas al territorio y a su zona de procedencia. Son animales que poseen unas características óptimas para desarrollarse en su entorno de un modo sostenible, cuidando del medio ambiente y protegiéndolo. Además, estos animales suelen contar con sistemas de explotación en extensivo y llevan una alimentación natural y ecológica, lo que hace que sus producciones tengan unas propiedades organolépticas muy valoradas por el consumidor, que nos aseguran que lo que estamos consumiendo es un producto de gran calidad.

¿Ha sido el asociacionismo ganadero clave en la resistencia del sector primario en la crisis?

Por supuesto que sí. El hecho de estar estructurados a diferentes niveles en organizaciones de raza pura, cooperativas, etcetera, ha sido clave para que el ganadero se haya visto más respaldado y protegido, y también para que él mismo desde las juntas de gobierno de muchas de estas estructuras forme parte de las decisiones que se han tenido que ir tomando en este tiempo tan complicado que nos está tocando vivir.

En todo caso, en la parte específica de las Asociaciones de Criadores de Raza Pura y de la propia Real Federación, han sido clave, ahora durante la pandemia y también en el pasado, para dar apoyo constante al ganadero y a posibilitar la puesta en marcha de actuaciones que de otro modo, de manera aislada, hubiera sido imposible haber puesto en marcha, tanto en el plano sanitario, como de la mejora, como de la comercialización, etcétera.

¿Conoce el consumidor el trabajo que se hace en las asociaciones de criadores de ganado selecto?

No. La sociedad en general es una gran desconocedora del trabajo que se realiza en el ámbito ganadero y mucho más si hablamos de las actuaciones realizadas por las Asociaciones de Criadores de Raza Pura.

En muchas ocasiones esto se debe a la polaridad existente entre lo rural y lo urbano, por lo que consideramos que es muy importante dirigir parte de nuestros esfuerzos a que el consumidor final del producto entienda la importancia de la ganadería de raza pura y comprenda que protegiendo nuestras razas ganaderas estamos protegiendo no sólo nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio genético, sino el medio ambiente en general, nuestros pueblos y nuestros entornos naturales, nuestros bosques y nuestros ecosistemas, ya que todo forma parte de una red global en la que animales, naturaleza y ser humano estamos conectados, de un modo u otro, con nuestro planeta, de ahí la importancia de que todos tomemos conciencia de la gran labor de la ganadería de selección dentro de la cadena.

Están potenciando las subastas virtuales ¿Cree que el modelo de feria tradicional como el de Zafra, Trujillo o Albalá va a ser desplazado?

Para nada. El modelo tradicional es un modelo que, a día de hoy, sigue funcionando, sigue gustando y sigue siendo demandado. El auge de las Subastas Virtuales se ha debido, en gran medida, a la aparición de la pandemia, que puso en jaque el transcurso de las cosas a todos los niveles y nos obligó a reinventarnos y adaptarnos, pero los Certámenes presenciales siguen teniendo fuerza.

Sí es cierto que las nuevas tecnologías están para ayudarnos y en el caso concreto de las subastas online este sistema ha permitido que, a pesar de las restricciones, haya seguido habiendo mercado y transacciones de compraventa, pero más que desplazar a los certámenes presenciales va a ser una herramienta complementaria que va a ayudar a llegar a un número más amplio de público interesado. Por lo tanto, de cara al futuro, cuando afortunadamente esta pandemia quede atrás, estas subastas virtuales o mixtas sí que las podemos ver como un complemento, una mejora, o una modernización de las subastas que hemos conocido toda la vida.

¿Qué papel está cobrando la digitalización en la mejora de las razas ganaderas de carne?

Está cobrando un papel fundamental, ya que la digitalización está permitiendo hacer una selección de los reproductores más rápida y eficiente, y facilita el poder seleccionar los reproductores en base a su fertilidad y las características que heredan susdescendientes, incluso la calidad de la carne que estos heredan.

El disponer de dispositivos digitales en campo permite la recolección rápida de datos (pesos al nacimiento, cubriciones, etcétera.) y también el consultar el historial de cada animal en la ganadería, pudiendo así hacer una toma de decisiones basada en datos, más rápida y fiable.

Además, la expansión de dispositivos digitales de localización GPS de los animales permitirá el tener controlados a los animales en todo momento desde un móvil o tableta, sabiendo su localización y estado en todo momento, permitiendo al ganadero no estar físicamente vigilando los animales, ahorrando un tiempo que puede dedicar a otros menesteres, ganando en calidad de vida y facilitando así también la incorporación de jóvenes ganaderos.

¿La nueva PAC otorga el papel necesario a las razas autóctonas?

En la PAC, un apoyo importante para nuestras razas no sólo es necesario, sino vital para que nuestros ganaderos puedan seguir criándolas y viviendo de ellas, y que éstos ganaderos sigan realizando ese papel de verdaderos agentes ecosistémicos que nos beneficia a todos, los que viven en el campo y los que no, dado que gracias a ellos siguen nuestros montes y nuestras dehesas cuidadas, entre otros muchos beneficios para nuestra sociedad.

En la PAC encontramos diferentes vías de apoyo, no siempre suficientes, pero la que destacaríamos de cara al nuevo marco es la posibilidad de que exista una diferenciación para animales de razas autóctonas de libro genealógico en el primer pilar.

¿Cuándo acabará la locura de la subida de precios de los insumos?

Depende de tantos factores, y todos ellos ajenos al sector de la ganadería, que nos resulta imposible predecirlo. Sin embargo, sí que esperamos que desde las Administraciones Públicas se intente amortiguar este serio problema, dado que el ganadero es siempre la parte más débil de la cadena.