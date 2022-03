Las malas hierbas son responsables del fracaso de muchos cultivos o de mermas en la producción agrícola. Conocerlas, saber cómo tratarlas y emplear los químicos en la proporción correcta para que no se vuelvan resistentes es esencial para los profesionales del campo. Extremadura acoge por primera vez en su historia el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Malherbología (SEMh) que en su edición número dieciocho convertirá a Mérida del 26 al 29 de abril en el punto de encuentro de los más importantes investigadores del mundo en materia de malas hierbas. Estas pueden definirse como plantas que crecen «donde no tienen que crecer», aplicándose genéricamente a aquellas que crecen en campos de cultivo. Aunque no exactamente, una mala hierba también suele ser una planta invasora que altera los ecosistemas naturales y que se caracteriza por su gran capacidad de expansión. Algunas malas hierbas son parásitas, pero no todas las plantas parásitas hacen daño a su huésped.

La SEMh es una sociedad sin ánimo de lucro y de carácter científico, técnico y social creada en 1989. Su objetivo básico es coordinar las actividades que realizan distintos grupos de profesionales en torno al estudio de las malas hierbas. Celebra unas jornadas técnicas cada año y un congreso nacional científico-técnico cada dos, siendo el que se celebre en Mérida el correspondiente a 2021, pero tuvo que aplazarse por la situación sanitaria. La extremeña Dolores Osuna Ruiz es presidenta de la SEMh, además de coordinadora de este congreso. En 2019, con el visto bueno de la directora del Cicytex, Carmen González, Extremadura se postuló para ser sede del Congreso Nacional de Malherbología. Finalmente fue elegida entre varias propuestas. El Palacio de Congresos de Mérida será el espacio físico donde se reunirán los expertos durante cuatro días de abril. El congreso está organizado por Cicytex, SEMh y la Junta de Extremadura, con la colaboración de Fundecyt-Pctex y Ctaex. El primer día de congreso, 26 de abril, está dedicado íntegramente al intercambio de conocimientos de los investigadores bajo el título genérico de ‘Tendencias de futuro en Malherbología’, mesa de trabajo organizada por Fundecyt-Pctex a través de la Oficina para la Innovación. El objetivo es orientar los estudios en Malherbología para coordinar los trabajos de los distintos grupos en aras de lograr más financiación para investigar. «Queremos que se hable de la realidad, de hacia dónde hay que investigar en materia de malas hierbas en la actualidad», señala Dolores Osuna. José María Montull, Coordinador del Comité de Prevención de Resistencias a Herbicidas actualizará el estado de este problema. El proceso para el registro de nuevas moléculas herbicidas será abordado por Esther García, de Corteva Agriscience. Nuria Pedrol (Universidad de Vigo) hablará de las últimas investigaciones en compuestos naturales y su uso como herbicidas. Joaquín Aibar (Universidad de Zaragoza) avanzará las novedades en maquinaria y Anabel de Castro (INIA-CSIC) profundizará en los sistemas de teledetección y la agricultura digital. Sobre la mesa de debate se podrá el caso de éxito del Grupo Operativo Phyto Dron que aplica drones en los tratamientos. Los profesionales del sector también tendrán la oportunidad de dar su punto de vista y Alejandro García (Fundecyt-Pctex) explicará las nuevas oportunidades de financiación. El congreso propiamente dicho comienza el día 27, jornada en la que se harán presentaciones orales y en formato póster de los últimos trabajos en malherbología. En total son 80 las comunicaciones, distribuidas en cinco sesiones especializadas: Control químico y resistencia a herbicidas, Bioherbicidas, Estrategias de manejo integrado, Nuevas herramientas tecnológicas y agroecología y biología de las malas hierbas. El 28 de abril por la tarde habrá una visita a las instalaciones del Cicytex. Conferenciantes internacionales En el plantel de conferenciantes internacionales invitados destacan los doctores Martín Vila-Aiub (Universidad de Buenos Aires), Maor Matzrafi (Volcani Institute de Israel), Francesco Vidotto Universidad de Turín, Italia) y César Fernández Quintanilla, del Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC, quienes abordarán temas como la resistencia a herbicidas, la amenaza de la amaranthus palmeri, el control de las malas hierbas en el arroz y la dinámica de las malas hierbas. El Congreso Nacional de Malherbología se concibe como un foro de participación donde investigadores, técnicos, empresas y productores puedan presentar, debatir y analizar los avances y las tendencias de los distintos campos que integran el sector, de vital importancia en muchos cultivos, como por ejemplo el del arroz.